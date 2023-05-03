Враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в частности в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики готовятся к круговой обороне и ведению боевых действий, а в Крыму оборудуют позиции, чтобы защитить военные объекты.

По словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, в Мариуполе оккупанты готовятся к круговой обороне и активно восстанавливают необходимую для ведения боевых действий инфраструктуру, в частности портовую, а на территории Крыма укрепляет свои способности украинское движение сопротивления. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян удручающее впечатление.

"Мы видим, что россияне боятся. Та же самая база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защитить от любых атак против этой инфраструктуры", - отметил он.

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По словам Скибицкого, враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в частности в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

Он также проинформировал, что до осени 2022 года российские оккупанты не уделяли особого внимания обороне Крыма, однако после успеха украинской армии на Харьковщине, Херсонщине, а также удары по военным объектам и действия нашего движения сопротивления на территории Крыма заставили захватчиков "взяться за голову": возводить укрепления, укреплять побережье и тому подобное.

Скибицкий также пояснил, от чего будет зависеть освобождение Крыма от российских захватчиков.

"Все будет зависеть от того, как будет спланирована наша операция по освобождению Крыма. Во-вторых, каково будет моральное состояние российских военнослужащих. Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен "жест доброй воли". Но это не будет очень просто, потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца", — отметил представитель разведки.

Россияне готовятся обороняться - последние новости

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что оккупанты срочно приводят в порядок паромную переправу между временно оккупированным Крымом и территорией РФ.

Также бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Крым очень важен для будущей безопасности Украины, поскольку будет очень сложно обеспечить безопасность на море без контроля над полуостровом.

Кроме того, на побережье Азова и в села севернее Мариуполя прибыли дежурные подразделения оккупантов на смену тех, кто был переброшен в сторону Угледара. При этом общая численность вражеского военного присутствия сохраняется на уровне 25-30 тысяч оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя. Российские захватчики возобновили тренировки на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.

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