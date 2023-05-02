Дмитрий Кулеба отметил, что современные истребители могли бы ускорить контрнаступление ВСУ.

Украина обязательно получит западные истребители F-16. Этот вопрос, скорее всего, будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ и решения США.

"F-16 будут. Это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По его словам, сейчас делают все возможное, чтобы решение по самолетам было принято как можно скорее.

"Сейчас есть три приоритета – артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16. Это очень важные истории, над которыми мы ежедневно работаем. Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее, и нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих ракетными ударами. К сожалению, сегодня я вынужден констатировать, решения о F-16 нет, но мы к нему двигаемся", - подытожил дипломат.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что в Украине переведут всех пилотов на истребители F-16, но для этого нужно политическое решение.

В свою очередь глава минобороны Алексей Резников заявил, что Украина получит западные истребители от партнеров.

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