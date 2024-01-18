Помимо прочего, враг использует много "окопного РЭБа" для защиты от наших FPV-дронов.

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку и для этого активно применяют бронетехнику, но это им не помогает.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что враг и дальше хочет окружить Авдеевку. "Прогнозов не хочу давать, но сейчас у него ничего не получается", - отметил Штупун.

По его словам, на Авдеевском направлении враг сосредоточил более 40 тыс. военных, а всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" присутствуют более 160 тыс. оккупантов.

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Также он отметил, что за последнюю неделю очень мало россиян сдались в плен. При этом добавил, что бывают случаи когда оккупанты сами себя пристреливают. "Когда в тебе, извините, 10 дыр от наших боеприпасов, то, обычно, они, чтобы не терпеть боль, стреляются", - рассказал Шуптун.

Он отметил, что на Авдеевском направлении больше всего боевых столкновений. "Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Обычно это 2 танка и несколько БТРов, БМП на которых размещается пехота. Почти всегда танки уничтожаются, то есть очень редко они могут отходить, а БМП и БТР высаживают пехоту и сами пытаются убежать", - рассказал Штупун. При этом он сообщил, что за три дня враг потерял на Таврическом направлении 41 бронемашину.

Штупун отметил, что оккупанты пытаются применять крупнокалиберную артиллерию, в частности, самоходные минометы "Тюльпан" и средства радиоэлектронной борьбы. "Замечаем очень много "окопного РЭБа", которым они пытаются защитится от наших FPV-дронов", - рассказал он.

Штупун отметил, что враг продолжает применять химические боеприпасы К-51.

Ситуация на Авдеевском направлении

По данным Генштаба, 17 января на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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