Среди прочего оккупанты потеряли по меньшей мере 400 танков, БМВ и других видов техники, а также тысячи солдат.

Британская разведка привела данные о потерях тяжелой техники российских оккупантов в битве за город Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, российские силы продолжают осуществлять операции на Донбассе с сосредоточением основных усилий на городе Авдеевка. Россия предпринимает целенаправленные усилия для захвата города с октября 2023 года и добилась постепенного, устойчивого прогресса в блокировании города, когда украинские Вооруженные силы в ответ подкрепляют свои подразделения.

В то же время, Авдеевка находится на линии фронта на Донбассе с 2014 года.

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"В своих усилиях захватить город, Россия потеряла по меньшей мере 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, предположительно, тысячи личного состава", - подчеркнула разведка.

Отдельно сказано, что к северу от Авдеевки российские силы продолжают атаки на запад в районе Бахмута, почти наверняка с целью захвата города Часов Яр.

"Россия была неспособна продвинуться дальше за пределы Бахмута со времени установления контроля в марте 2023 года", - отметила разведка.

Ситуация в районе Авдеевки

Силы обороны Украины за эти сутки, 16 февраля, отбили 27 атак российских захватчиков в районе Авдеевки. Еще украинские защитники отбили две атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Враг продолжает пытаться захватить Авдеевку.

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