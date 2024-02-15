Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов также говорит о ненадежности для запасной логистической линии.

Оккупанты заняли территорию в Авдеевке, с которой могут развивать движение сразу в трех направлениях. Об этом сказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире телемарафона, комментируя возможное развитие ситуация в Авдеевке и что может повлиять на это.

"Враг занял действительно такие позиции, которые позволяют ему развивать наступление в трех направлениях. Кто был в Авдеевке, знает, что там есть проспект Индустриальный и московиты на него зашли. Оттуда могут развивать движение в трех направлениях. Первый - это на Косохим, второй - район "Химики" и третий - это в сторону хутора Ласточкина", - отметил Морозов.

По его словам, чтобы не допустить продвижения врага необходимо обеспечить украинскую оборону необходимым количеством пехоты, соответствующим боекомплектом и дронами. Лишь совокупность всего этого вместе позволит остановить россиян.

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"Что привело к такой ситуации - недостаточное количество личного состава, то есть мы видели истощенную 110 бригаду, которая уже два года там героически обороняла Авдеевку. Малое количество боекомплекта, постоянная нехватка дронов-камикадзе. Но когда враг натыкается на бригаду, в которой есть достаточное количество пехоты, боекомплекта и дронов-камикадзе, он останавливается. Если сейчас будет такое обеспечение бригад, которые сейчас обороняют Авдеевку, я уверен, что критической ситуации можно избежать", - сказал офицер.

По его словам, бойцы отдельной 3-й штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, которых перебросили в Авдеевку, давно себя зарекомендовали как одно из эффективных подразделений, которое умело и с воодушевлением уничтожает Московскую нечисть. И поэтому, сейчас вопрос стоит в поддержке боекомплектом, дронами.

"Наибольшее влияние сейчас имеет наличие боекомплекта. То есть если у наших защитников недастатное количество боекомплекта, этот успех, который получил враг, а он сейчас действительно стратегический, и на самом деле ситуация очень критическая, то враг будет продолжать наращивать свой успех", - считает Морозов.

Он подчеркнул, что уверен в том, что наши бойцы не дадут "заднюю", но развитие событий зависит от того, как арта будет поддерживать пехоту, какое количество дронов будет у операторов БПЛА.

"Только наличие, сплав этих трех факторов может сделать излом в этой битве за Авдеевку. Но сейчас по факту мы имеем ужасно критическую ситуацию", - сказал военный.

Говоря о том, насколько надежна по его мнению запасная логистическая артерия, о которой сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, Морозов заявил: "Не надежна... эта запасная логистическая линия может в скором времени быть перерезана врагом. Опять же, если будет надостаточное количество боекомплекта".

Бои за Авдеевку: последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщили, что в город прибыло подкрепление, часть их подразделений вывели для отдыха.

Впоследствии в 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что их подразделение срочно передислоцировано для усиления украинских сил в районе Авдеевки.

Сегодня в Силах обороны Таврического направления сообщили, что оккупанты не смогли обойти город с запада и "полезли напролом в городскую застройку", сейчас там идут бои.

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