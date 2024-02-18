Он отметил, что ВСУ смогли зацепиться за населенные пункты за Авдеевкой, но теперь стоит задача максимально укрепить эту новую линию обороны.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Роман Костенко рассказал, где проходит вторая линия обороны за Авдеевкой и куда отступили украинские силы из города.

В интервью "НВ" он отметил, что Авдеевка была первой линией обороны, потому что "нелогично иметь вторую линию обороны в самой Авдеевке, это о тактическом уровне". А говоря о второй линии обороны, люди подразумевают, что если противник прорвет первую, то он сможет выйти на оперативное пространство и дальше уже просто развивать свой успех.

"Я знаю, что такая проблема была. Она быстро начала решаться и решается. Насколько сейчас они стабилизировали ее и хорошо выстроили? По моей информации, зацепились за некоторые населенные пункты, построили. Насколько она эффективна? Это мы увидим в ближайшее время", - отметил он.

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В то же время он отметил, что вторую линию обороны не удалось как следует укрепить до выхода из Авдеевки.

"И это наша проблема. Ее нужно было раньше строить, минировать, чтобы бойцы только вышли [из города], стали на нее, и она уже была, как со стороны российских оккупационных войск на Запорожье. У них там сильная линия обороны, которую мы не можем прорвать, потому что они ее построили серьезно. Что-то такое должно было быть у нас. К сожалению, у нас есть проблемы с построением линий обороны. Мы там любим "в домах прятаться", - отметил депутат.

В то же время он отметил, что ВСУ все-таки "зацепились, за селами стали и заняли эту линию обороны". И теперь противнику будет значительно сложнее развивать успех, потому что в Авдеевке было полуокружение, а сейчас линия обороны выровнялась.

"Но теперь важно, чтобы за нее хорошо зацепились, чтобы там стали подразделения, организовали инженерное обеспечение, систему огня, управление. И это же новые позиции, новые координаты, все новое. Если раньше просто артиллерия стреляла, например, по плановым целям, все было пристреляно, сейчас нужно всю систему огня переделывать. Противник однозначно будет этим пользоваться. Плюс у них сейчас эта накатанная тактика атаки] Кабамы, которая показала свою эффективность. И пока мы не прикроем небо, я думаю, они будут продолжать ее использовать", - отметил военный.

Выход ВСУ из Авдеевки - депутат назвал причины

Костенко считает, что снарядный голод не был единственной причиной вывода украинских войск из Авдеевки. Он. в частности, отметил, что Авдеевка уже была в полуокружении, что ускланивало позиции ВСУ, к тому же враг направил туда самые профессиональные силы.

Также Костенко отметил, что оккупанты в Авдеевке смогли сконцентрироваться на авиаударах благодаря получению преимущества в воздухе.

Он также утверждал, что Вооруженные Силы Украины смогли бы удержать Авдеевку, если бы уже имели бы от партнеров истребители F-16.

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