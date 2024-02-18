Он отметил, что противник смог воспользоваться своим преимуществом в воздухе и сосредоточил внимание на авиаударах.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Роман Костенко считает, что снарядный голод не был единственной причиной вывода украинских войск из Авдеевки и объяснил, с чем еще он был связан.

Отдельно, в интервью "НВ" он отметил, что хотя количество боеприпасов на линии фронта ограничено, однако когда начались тяжелые бои за Авдеевку, то туда были выделены дополнительные боеприпасы и резервы

"Я не знаю, успели ли они туда доехать, не буду называть номера бригад, но уже на следующий день, когда нам это сказали, было Генштабом заявлено о том, что выходят наши подразделения. Поэтому объективно, что боеприпасы туда направлялись", - сказал Костенко.

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Он отметил, что создание угрозы вокруг Авдеевки было еще в начале полномасштабного вторжения, но затем удалось стабилизировать ситуацию.

"И вот они возобновили свои атаки на Авдеевку, потому что она была в полуоточении. Было понятно, что меньше всего усилий (несмотря на то, что их нужно было много приложить) нужно было для захвата Авдеевки, потому что она уже в полуоточении, можно заставить оттуда выйти личный состав", - отметил он.

По словам Костенко, враг перебрасывал под Авдеевку войска спецназначения, использовал там своих самых профессиональных бойцов.

Также он обратил внимание на важный момент в атаках врага – концентрация на авиаударах.

"Я согласен с Институтом изучения войны, которые сказали, что это был единственный раз, когда противник смог воспользоваться своим преимуществом в воздухе. И это реально факт. Думаю, что с начала полномасштабного вторжения, если мы принимаем во внимание именно авиационные удары, то наибольший эффект они имели именно под Авдеевкой. Я не знаю, почему противник смог сделать это преимущество, а сбивать мы их лишь в последний день начали. Возможно, потому что у нас не хватало каких-то средств, и они не были туда переброшены... Так вот: противник там создал преимущество в воздухе, и мы видим реакцию, в том числе и в Российской Федерации: они поняли, что это им дало результат. Что под этими ударами КАБов наше военно-политическое руководство приняло решение, что надо отводить наши войска".

Костенко подчеркнул, что это момент надо учесть в будущем и придумать, как этому противодействовать.

"Потому что россияне поняли, что они успеха достигают, в частности из-за своего локального авиационного господства. Поэтому я думаю, они будут его использовать и дальше. А этих авиационных бомб у них довольно много. Поэтому сейчас вопрос не просто "закрыть небо", а и создать бесполетную зону хотя бы километров на 50-70 в сторону противника, потому что сейчас это их преимущество, к сожалению", - добавил он.

Украина вывела войска из Авдеевки

17 февраля украинское военное командование отчиталось об окончательном выходе Сид обороны из Авдеевки, которую россияне активно штурмовали с начала октября. Несмотря на единичные случаи попадания бойцов в плен, окружения значительных сил удалось избежать.

4 месяца активных боев за Авдеевку обошлись оккупантам очень дорогой ценой. С 10 октября прошлого года до момента вывода украинских сил из города агрессор потерял в этом сражении более 47 тысяч солдат, более 360 танков, почти 250 артсистем, ориентировочно 750 боевых бронемашин и 5 самолетов.

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