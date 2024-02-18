Это было бы возможно, даже если бы ВСУ дали самолеты поколения 4+.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждает, что Вооруженные Силы Украины смогли бы удержать Авдеевку, если бы уже получили от партнеров истребители F-16.

Это было бы возможно, даже если бы Украина имела больше Су-34 или Су-35, или хотя бы самолетов поколения 4+, рассказал он в интервью Radio NV.

"Если бы мы имели сейчас самолеты, которые могли бы конкурировать по своему оборудованию и вооружению с самолетами [РФ], в частности Су-34, Су-35, пятого поколения самолеты, 4+, то да. Но эти самолеты, которые мы имеем...", - прокомментировал нардеп защиту Авдеевки.

По его словам, Россия имеет на вооружении более современные самолеты: а у украинских пилотов даже нет возможности дотянуться до них быстрее, чтобы сбить, ведь имеющиеся у ВСУ радары тоже российским "не конкуренты". "Наши радары не конкурируют с их, они нас видят дальше, и ракеты нас поражают еще на подлете, когда наши радары их [истребители] даже не видят. Это простая математика, которую мы должны понимать", - акцентировал он.

По его словам, текущая ситуация на фронте в очередной раз продемонстрировала, насколько важен фактор авиации. Она сыграла "ключевую роль" на Авдеевском направлении, сказал Костенко.

Что-то нормально патрулировать Украина сможет лишь тогда, когда получит F-16. Они позволят хотя бы иметь равные возможности видеть силы РФ в небе, а значит, и не подпускать их ближе к линии соприкосновения, пояснил он.

Похоже, до Украины дойдут первые F-16 лишь летом

Сегодня издание Foreign Policy расстроило прогнозом по первым F-16 Украине: похоже, они появятся в украинском небе лишь ориентировочно в июне 2024 года.

Такой прогноз дал СМИ глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас вместе с еще одним высоким чиновником на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сейчас Украина ждет от партнеров 24 единицы истребителей - 5 февраля Нидерланды добавили к обещанному количеству еще шесть F-16, поэтому их общее количество увеличилось.

Вас также могут заинтересовать новости: