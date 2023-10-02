Они говорят, что оккупанты разместили там военную технику.

Украинские партизаны заявили, что обнаружили в оккупированном Крыму ремонтную базу российских захватчиков.

Видео объекта появилось в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Указывается, что базу разместили на территории заброшенной фермы в селе Светлое Джанкойского района. Ее координаты: 45.627869, 34.651380.

"Внутри комплекса был замечен 1 тигр, 2 топливозаправщика и 19 крытых КАМАЗов. Все усилия врага скрыть свои склады и базы оказываются напрасными. Наши агенты присутствуют повсюду, внимательно следя за каждым шагом. Ничто не ускользнет от нашего внимания!" - говорится в сообщении.

Ситуация в Крыму: последние новости

Как известно, в последние месяцы военные объекты и техника российских захватчиков на полуострове систематически подвергается атакам.

В августе на мысе Тарханкут уничтожили российский ЗРК С-400 "Триумф". Также украинские разведчики высадились в Крыму и вступили в бой с оккупантами.

13 сентября был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу им. Орджоникидзе. В результате атаки серьезно повреждена подлодка "Ростов-на-Дону", а также уничтожен десантный корабль "Минск".

Уже 22 сентября Украина ударила по штабу российского Черноморского флота в Севастополе.

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