Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

24 августа, в День Независимости Украины, ГУР обнародовало видео спецоперации в Крыму. На временно оккупированном полуострове взвился украинский флаг.

Сообщается, что ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", - сообщили в ГУР.

В разведке отметили, что оккупационная администрация Крыма не комментирует происходящее, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

Спецоперация ГУР в Крыму

Утром 24 августа в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии украинским СМИ.

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - сказал Юсов.

Он отметил, что операция прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Оленевка. Украинские военные уже вернулись после спецоперации, выполнив поставленные задачи.

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