Отмечается, что на этой базе оккупанты хранят большие запасы топлива.

Партизаны обнаружили возле Симферополя во временно оккупированном Крыму российскую базу горюче-смазочных материалов. Из-за проблем с топливом на полуострове оккупанты увеличили поставки горючего.

"Наш агент провел разведку по данным координатам (45.025147, 34.037671) и обнаружил очень много цистерн с топливом. Сюда приходит большое количество горючего, которое дальше развозят по менее крупным точкам. Из-за значительных проблем с топливом в Крыму, оккупанты увеличили поставки и напрочь забыли о какой-либо маскировке. Хотя и говорить о том, что она когда-либо была, тоже нечего", - говорится в сообщении движения "АТЕШ".

Отмечается, что об объекте уже сообщили тем людям, которые позаботятся о прекращении функционирования этой базы.

Базы российских оккупантов в Крыму - последние новости

Партизаны "АТЭШ" ранее показали вертолетную базу российских оккупантов во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме Кача.

Позже члены организации обнаружили на оккупированном украинском полуострове авиационный ремонтный завод российских захватчиков. На территории завода расположены два больших бокса, в которых оккупанты ремонтируют поврежденную технику.

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