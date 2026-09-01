Россия ударила по пункту пропуска на границе с Румынией: паромное сообщение перекрыто

Транспортные средства перенаправляются в другие пункты пропуска.

В ночь на 1 августа российская оккупационная армия атаковала дронами международный пункт пропуска "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе в Одесской области. Как сообщает пресс-служба Южного регионального управления ГПСУ, это привело к остановке работы паромной переправы.

"Сегодня ночью российские ударные БПЛА типа Shahed атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе. Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска. В результате атаки возникли пожары", – говорится в сообщении.

В настоящее время оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска временно приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона. Транспортные средства перенаправляются в другие пункты пропуска.

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В ГПСУ просят людей учесть эту информацию при планировании поездок за границу.

"Отметим, что враг не впервые наносит удар по этому пункту пропуска", – подчеркивают пограничники.

Россия терроризирует пункты пропуска

Напомним, летом РФ усилила удары по Одесской области, в том числе по пунктам пропуска на государственной границе. В частности, ночью 25 августа был атакован с помощью БПЛА международный пункт пропуска "Виноградовка", расположенный на границе с Молдовой. Была повреждена инфраструктура – пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пришлось приостановить.

Также 21 августа россияне атаковали "Шахедами" территории Болградского и Измаильского районов – произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки", где были повреждены здания и конструкции, возникли пожары. Движение транспорта и людей через этот пункт пропуска в течение некоторого времени не осуществлялось.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российские войска пытаются затруднить или полностью заблокировать транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.

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