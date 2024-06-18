Ночью 18 июня в России была атакована нефтебаза в Азовском районе Ростовской области. Появились спутниковые снимки последствий удара – их публикует проект "Схемы".
"Согласно спутниковым снимкам, которые Planet Labs, которые получили журналисты "Схем", на территории нефтебазы продолжается пожар. Однако, оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость", – говорится в сообщении.
Отмечается, что именно через этот терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц. Кроме того, на хранении там может одновременно находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись после атаки.
Атаки по нефтебазам РФ
18 июня в России пожаловались на атаку на сразу две нефтебазы – в Азовском районе Ростовской области и в Темрюкском районе Краснодарского края. Российские СМИ утверждают, что объект в Ростовской области атаковали четыре дрона.
Как позже сообщили УНИАН информированные источники, минувшей ночью раздавались взрывы на ростовских нефтебазах "Азовская" и "Азовнефтепродукт". Всего на этих объектах 22 резервуара с топливом.
Отмечалось, что по ростовским нефтебазам работали дроны СБУ.