В России утверждают, что украинцы ударили про их территории дронами и ракетами "Нептун".

В России "поскулили" об атаке на две нефтебазы - в Азовском районе Ростовской области и в Темрюкском районе Краснодарского края.

В Ростовской области нефтебаза атакована четырьмя украинскими беспилотниками-камикадзе, утверждает вражеское "РИА Новости", ссылаясь на сведения, полученные в экстренных службах.

ASTRA в Telegram пишет, что около полуночи 18 июня жители Темрюкского района сообщили, что прозвучали взрывы. Потом журналисты выяснили, что под удар в поселке Чушка попал терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит".

По сведениям журналистов, в результате атаки возник пожар, были повреждены технические помещения и трубопровод. Источники журналистов в экстренных службах региона якобы сообщили, что "пострадавших нет". По предварительным сведениям, объект атакован украинскими ракетами "Нептун".

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После того, как россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз звучали взрывы, и посходили пожары на объектах, которые помогают противникам воевать против украинцев, в том числе, по предприятиям, специализирующихся на переработке нефти.

В середине мая в Центре национального сопротивления сообщили, что в после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в РФ возник дефицит топлива. В ЦНС добавили, что государство-агрессор выручает Беларусь - Минск наращивает поставки на российскую территорию.

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