Ночью во время массовой атаки дронами россияне пытались мощно нагрузить украинские радиолокационные средства.

Российские захватчики накапливали ударные дроны для проведения ночной атаки 31 июля. Об этом сообщил заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский на Radio NV.

Эксперт отметил, что сегодняшняя российская ночная атака ударными дронами типа "Шахед" стала мощной нагрузкой на украинские средства противовоздушной обороны.

"Враг применял стратегическую авиацию для того, чтобы заставить наши средства радиолокации активнее работать и возможно выдавать определенное свое возможное расположение, потому что это так работает на самом деле. Стратегическая авиация сделала определенные шаги - якобы был запуск крылатых ракет. Это заставляло средства радиолокации работать на полную для того, чтобы выявлять взлет этих ракет", - сказал Храпчинский.

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По его словам, Россия накапливала ударные дроны для массового применения.

В то же время, он отметил, что для сбивания российских дронов ночью также была задействована украинская авиация.

"Это приоткрывает немного занавес относительно возможного дальнейшего противодействия против таких средств поражения за счет авиации, которая у нас увеличится. Потому что, на самом деле, если мы говорим о противодействии таким средствам - гораздо лучше работать с воздуха, чем работать с земли", - сказал эксперт.

Он считает, что в дальнейшем можно будет чаще наблюдать применение средств радиоэлектронной борьбы и непосредственно авиации.

"За счет применения средств радиоэлектронной борьбы "Шахед" теряет возможность получать определенные координаты, и поэтому поднимается на наибольшую высоту в поисках возможности принимать сигнал GPS и затем возвращаться к поставленной цели. Поэтому, в принципе, здесь появляется возможность для поражения со стороны авиации", - подчеркнул Храпчинский.

Массированная атака 31 июля - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа Shahed. Все вражеские воздушные средства были сбиты. К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что во время массированной атаки ночью 31 июля российские войска применили много отвлекающих БПЛА.

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