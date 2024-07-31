Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что целью атаки было истощение и изучение систем ПВО.

Во время массированной атаки ночью 31 июля российские войска применили много отвлекающих БПЛА, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя вероятность нового ракетного удара РФ.

"Можно отметить, что на этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью было истощение и изучение систем ПВО", - сказал Юсов.

При этом он подчеркнул, что это не новая тактика:

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"На самом деле нового чего-то нет. Враг давно использует комбинированные удары. Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно и того, и другого. То есть это продолжение поиска для врага более оптимальных путей применения подобной технологии и тактики".

Дроновая атака России 31 июля и прогнозы

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля россияне совершили одну из самых массированных на всю войну атак на Украину ударными БПЛА. По данным Воздушных сил ВСУ, в целом враг запустил 89 ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все цели были уничтожены.

Как сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, основным направлением удара была Киевщина, а ракетой Х-59 враг атаковал Николаевскую область.

Воздушная тревога на Киевщине продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. В воздушном пространстве Киева и на подступах сбили более трех десятков беспилотников.

Накануне представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук предупредил, что РФ возможно готовится к комбинированной атаке по Украине. По его словам, такой вывод можно сделать из того, что вторые сутки подряд в Черном море присутствуют три подводных ракетоносителя. При этом он не исключил, что субмарины могут находиться в акватории на учениях.

Сегодня военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сказал, что не исключает риск ракетного удара после ночной массированной дроновой атаки. По его мнению, враг хочет сейчас "потянуть историю максимально" и сделать это именно тогда, когда украинские ПВО будут максимально не готовы к отражению.

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