Сбиты все 89 БПЛА, запущенные Россией по Украине, и ракета Х-59.

В ночь на 31 июля враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа Shahed. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

"В ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89-ю ударными БпЛА типа Shahed из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара - Киевская область", - отмечает он.

Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область. Олещук отметил, что это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", - сказал он.

По его словам, из 89-ти ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

Олещук отметил, что к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

Кроме того, он опубликовал видео сбития "шахеда" на восточном направлении утром 31 июля. При этом он напомнил, что российские дроны и ракеты несут серьезную угрозу даже после их сбития.

Удар РФ по Украине в ночь на 31 июля - главные новости

В ночь на 31 июля 2024 года российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными БПЛА на всю войну. В КГВА отметили, что на столицу противник отправил десятки дронов. Это седьмая атака города дронами в июле. Она стала для Киева самой массированной за 2024 год по количеству беспилотников.

Воздушная тревога длилась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников.

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