Из Ростовской области ракеты долетают в Украину быстрее, чем из Каспия.

Во вторник, 18 октября, Россия атаковала Киев из Ростовской области со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Х-101 и Х-555.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Атакуют стратегической авиацией – это шесть самолетов, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Х-101 и Х-555. На этот раз атаковали из Ростовской области, ближе к Украине. Потому что когда с Каспия атакуют, пока ракета долетит на скорости 900 км в час, то есть возможность и быстрее отреагировать, и людям уйти в укрытие. В этом случае времени было меньше, самолеты подлетели ближе и нанесли удары по разным областям", – подчеркнул Игнат.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что 100% ракет, которые запускают российские войска, к сожалению, сбить невозможно.

Атака на Киев 18 октября: что известно

Утром 18 октября 2022 года в Деснянском районе Киева раздались взрывы. В сети сообщали, что после инцидента случился масштабный пожар и возникли перебои с электроснабжением.

Накануне РФ устроила масштабную атаку на столицу с использованием дронов-камикадзе. В американском Институте изучения войны (ISW), комментируя удар, отметили, что Россия предпочитает психологический террор в Украине, а не ощутимые достижения на поле боя.

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