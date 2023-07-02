В Воздушных силах отметили, что уничтожены все воздушные цели - 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатые ракеты "Калибр".

Во время ночной атаки России по Украине 2 июля 2023 года силы ПВО уничтожили 11 воздушных целей врага, из них - три крылатые ракеты "Калибр", говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Указывается, что в ночь на 3 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Пуски восьми "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" - с Черного моря.

"Противовоздушная оборона воздушных Сил работала в разных областях Украины - в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр", - уточняют в ВС ВСУ.

Видео дня

В Воздушных силах отметили, что уничтожены все воздушные цели - 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатые ракеты "Калибр".

Атака РФ 2 июля - главное

В ночь на 2 июля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ударные дроны с южного направления.

Тревога длилась почти час. Фактов попаданий в Киевской области не зафиксировано. Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.

Вместе с тем, в ходе ночной атаки России на Киевскую область есть поврежденные дома, а также пострадавшие среди гражданского населения.

Это первая атака оккупантов на столицу с начала месяца и за последние 12 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: