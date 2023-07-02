Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.

В ходе ночной атаки России на Киевскую область 2 июля есть поврежденные дома, а также пострадавшие среди гражданского населения, сообщил в Facebook глава ОВА Руслан Кравченко.

Он подчеркнул, что это первая атака оккупантов на столицу с начала месяца и за последние 12 дней. Враг применил БПЛА, которые были сбиты нашими силами ПВО.

Тревога длилась почти час. Фактов попаданий не зафиксировано.

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В результате падения обломков в двух районах Киевской области повреждены три частных дома. Владельцам поврежденных домов обещают оказать всю необходимую помощь.

"К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", - отметил Кравченко.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки.

Атака РФ 2 июля - главное

В ночь на 2 июля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ударные дроны с южного направления.

Начиная с 00:00 2 июля, в ВС ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных дронов на Херсонщине, Николаевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине. В 01:18 сообщалось об угрозе применения БПЛА в Черкасской области. В то же время на востоке - угроза применения баллистического вооружения.

Силами и средствами нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.

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