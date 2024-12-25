В результате атаки вражеский склад полностью уничтожен.

На днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили адскую "бавовну" на складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в РФ и расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

На видео видно мощный взрыв после попадания дронов Службы безопасности и последующую детонацию боеприпасов.

По словам собеседника, в результате атаки вражеский склад полностью уничтожен. Именно его враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Благодаря усилиям СБУ, теперь у россиян значительные логистические трудности, которые существенно влияют на способность вести боевые действия.

"СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник.

Украина продолжает атаковать объекты в России

Как сообщал УНИАН, недавно Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

Так, в результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар. На видео видно множество источников возгорания на значительной площади. Была поражена также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенная для получения сжиженных углеводородных газов.

Также недавно в России сгорел склад с деталями к беспилотникам типа "Шахед", которые агрессор применяет для ударов по Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что "загадочный разрушительный пожар" возник на складе на территории экономической зоны "Алабуга", где хранились детали к БПЛА типа "Shahed-136", и стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу РФ.

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