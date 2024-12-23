По словам Дикого, сейчас у врага три преимущества: планирующие авиабомбы, огромное количество пушечного мяса и определенное преимущество в артиллерии.

Уничтожение нашими Силами обороны российских складов с боеприпасами лишает врага одного из преимуществ.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

"Наши ВСУ работают. Уничтожение вражеских складов - один из ключевых элементов. Мы лишаем россиян одного из их немногочисленных преимуществ. У них, по большому счету, преимуществ аж целых три: это планирующие авиабомбы (КАБы, ФАБы - УНИАН), это, по сравнению с нами, просто огромное количество пушечного мяса и определенное преимущество в артиллерии", - сказал он, комментируя вчерашние взрывы на складе боеприпасов вблизи Новочеркасска в Ростовской области.

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По его словам, сейчас нам пока сложнее всего противостоять ударам авиабомбами.

Относительно потерь в личном составе врага Дикий отметил, что каждую неделю Силы обороны ликвидируют оккупантов все больше.

"У них каждую неделю большие потери, чем в предыдущую. Динамика абсолютно четкая, они увеличиваются. И вот остается это преимущество в артиллерии... Гораздо системнее, если им просто нечем будет стрелять. Перед этим мы получили несколько крупных арсеналов ГРАУ. Это не просто оптовые склады. То, что поразили под Ростовом, это оптовый склад. А арсеналы ГРАУ - это что-то вроде национальных распределителей для всех оптовых складов. Мы их ликвидировали четыре из семи, которые вообще есть в России. По ходу не пренебрегаем и оптовыми складами... Их артиллерия не замолчит, но темп стрельбы, количество снарядов, которые летят на головы наших защитников, резко уменьшатся", - пояснил эксперт.

В РФ сгорел склад с деталями к "Шахедам" - что известно

Как сообщал УНИАН, в России сгорел склад с деталями к беспилотникам типа "Шахед", которые агрессор применяет для ударов по Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что "загадочный разрушительный пожар" возник на складе на территории экономической зоны "Алабуга", где хранились детали к БПЛА типа "Shahed-136", и стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу РФ.

"В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело", - заявили в разведке.

Потери агрессора в результате уничтожения российского состава оцениваются в 16 миллионов долларов.

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