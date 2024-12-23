Пожар возник на складе на территории экономической зоны "Алабуга".

В России сгорел склад с деталями к беспилотникам "Шахед", которые агрессор применяет для ударов по Украине, сообщает Главное управление разведки Украины.

Как говорится в сообщении, "загадочный разрушительный пожар" возник на складе на территории экономической зоны "Алабуга", где хранились детали к БПЛА типа "Shahed-136", и стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу РФ.

"В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело", - говорится в сообщении ГУР.

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Отмечается, что потери агрессора в результате уничтожения российского склада оцениваются в 16 миллионов долларов.

Пожары в России - новости

Ранее в ГУР сообщали, что в России в результате пожаров уничтожены истребитель Су-30 и три локомотива.

Отмечается, что 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский Су-30. А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Также в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России.

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