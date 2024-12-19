Производственным мощностям предприятия был нанесен значительный ущерб.

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

Как сообщили УНИАН источники в Службе безопасности Украины, сегодня ночью СБУ совместно с Военно-морскими силами осуществила комбинированную атаку на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области России.

По данным источников, сначала дроны Службы перегрузили российскую противовоздушную оборону, которая защищала завод. Этим они создали "окно возможностей" для работы украинских реактивных ракет, которыми СБУ и ВМС совместно отработали следующим этапом.

Так, в результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар. На видео видно множество источников возгорания на значительной площади. Была поражена также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенная для получения сжиженных углеводородных газов.

Предварительная информация подтверждает, что совместная операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.

"Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства. Это еще раз доказывает эффективность и мощность украинского оружия. В том числе его возможности уничтожать вражескую логистику, которая работает на войну в Украине", - отметил источник в СБУ.

Удар по Новошахтинскому НПЗ

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в ночь на 19 декабря силы и средства МВД ВСУ и СБУ нанесли удар по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Ростовская область России).

В Генштабе подчеркнули, что это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Он используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России; специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год.

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