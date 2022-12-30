Повреждено админздание и жилой дом в Голосеевском районе столицы.

В Офисе президента Украины опубликовали фото последствий ночной атаки РФ на Киев 30 декабря.

Как сообщается, беспилотник иранского производства Shahed попал в четырехэтажное административное здание в Голосеевском районе Киева.

"Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали. Поврежден девятиэтажный жилой дом - выбиты окна с первого по пятый этаж. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, всего по столице россияне запустили семь дронов-камикадзе, два из них сбили на подлете, пять - над городом.

Атака России ночью 30 декабря - что сообщалось

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ атаковала Украину иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-131/136. Всего россияне выпустили 16 дронов, их все уничтожили.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе не было попаданий в объекты инфраструктуры, в столице же обломки одного из Shahed попали в админздание в Голосеевском районе.

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