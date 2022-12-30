Россия продолжает терроризировать население Украины, запуская дроны-камикадзе.

В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, в общем Россия выпустила 16 "Шахедов".

Отмечается, что беспилотники атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

"Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

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Россия атаковала дронами Киев и область ночью 30.12.2022

По информации сил ПВО, 7 дронов-камикадзе шли на Киев, все они были сбиты. В результате падения обломков в Голосеевском районе столицы повреждены окна в жилом доме и в одной нежилой постройки. Пострадавших нет.

В Киевской области в результате атаки дронов-камикадзе попаданий в объекты инфраструктуры нет.

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