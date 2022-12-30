По данным Кличко, никто не пострадал.

В ночь на 30 декабря Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Стало известно о повреждениях из-за падения обломков БПЛА, сбитых украинскими защитниками.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на силы ПВО, семь дронов-камикадзе шли в Киев, два из них сбили на подлете, пять - над столицей.

"В результате падения обломков в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет", - отметил он.

Россия атаковала Украину дронами Shahed 30 декабря - что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь с 29 на 30 декабря РФ атаковала Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Всего было выпущено 16 дронов, их все уничтожили.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отметил, что в области попаданий в объекты инфраструктуры нет. А в Киеве обломки одного из Shahed попали в административное здание в Голосеевском районе.

Россия уже несколько месяцев применяет иранские дроны Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Известно, что первую партию БПЛА от Ирана РФ получила летом 2022 года.