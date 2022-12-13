Изуродованы с десяток многоэтажных и частных домов в Никополе.

Российские войска всю ночь терроризировали Никопольский район Днепропетровской области. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам – Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, всего за ночь зафиксировали семь обстрелов и более 50 российских снарядов.

"Прошло без погибших и раненых. В Никополе изуродованы с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели уже укротили", – отметил он.

В Красногригорьевской громаде повреждены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, электросети, также вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль, а в Марганецкой – последствия атаки уточняются.

Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов.

Кроме этого, защитники нашей страны "прожарили" врага и нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рашистов.

С начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) РФ потеряла около 94 тысяч 760 военных.

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