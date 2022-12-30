В Киеве сработала ПВО.

Российские оккупанты ночью атаковали Киев и Киевскую область дронами.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги пребывайте в укрытиях!"- говорится в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА).

Перед этим, в 2:13 ночи в Киеве было объявлено о воздушной тревоге.

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Также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

"Атака дронами. Пребывайте в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!", - написал он в Telegram.

Ракетная атака на Украину 29 декабря

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил, утром 29 декабря, оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов. ПВО уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных россиянами.

Над Киевом силы ПВО сбили 16 российских ракет – все, что были в воздушном пространстве столицы. Кличко сообщил, что 40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света.

В Киевской области в результате ракетной атаки РФ повреждено больницу, 21 частный дом, две машины граждан, а также другое личное имущество, пострадавших нет. Также поврежден объект критической инфраструктуры.

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