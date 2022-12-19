Сейчас обломки трех сбитых беспилотников обнаружили в двух районах области.

В Киевской области количество пострадавших от сегодняшней атаки вражеских дронов увеличилось до трех человек, было повреждено девять домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"3 пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже имеем на Киевщине в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов", - отметил он.

Он также сообщил, что в настоящее время обломки трех сбитых беспилотников обнаружили в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

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Атака дронами Киева и области сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, предварительно, пострадали два человека.

Также Киевская городская военная администрация сообщила, что сегодня ночью столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed. По последним данным, в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Силы обороны Украины дронов уничтожили 18. В Киеве пострадавших не было. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Есть попадания в объект инфраструктуры, аварийные службы ликвидируют последствия.

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