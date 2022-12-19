Соответствующие службы работают на местах.

В двух районах Киева раздались взрывы.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районе столицы", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что все соответствующие службы работают на местах. "Подробнее - позже", - добавил мэр.

ОБНОВЛЕНО 6:33. По данным Киевской городской военной администрации, во время ночной атаки над Киевом удалось сбить около 15 из более 20 вражеских дронов, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed".

ОБНОВЛЕНО 6:45. Также в результате российской атаки повреждены частные дома, уточняет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома", - отметил он.

По словам главы ОВА, предварительно, пострадали два человека, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. "Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно - позже", - добавил Кулеба.

Россия атаковала Украину иранскими дронами

19 декабря около 2:00 Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. Предварительно силами ПВО удалось уничтожить 9 вражеских БПЛА.

В 05:24 в столице снова объявили воздушную тревогу. В сети сообщили, что возможно над Киевом летает еще один вражеский дрон.

В ночь на 19 декабря террористы также атаковали иранскими беспилотниками Николаевскую область.

В результате массированного удара по Украине 16 декабря российские оккупанты повредили 9 объектов генерации, ухудшив положение украинской энергосистемы.

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