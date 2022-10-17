Благодаря обновленному блоку точность "Shahed-136" значительно повышается.

Россияне модернизировали иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", заменив систему наведения.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Как известно, данные дроны имеют инерциальную систему наведения. Но, в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАС. Благодаря этому блоку точность "Shahed-136" значительно повышается. Ранее эффективная дальность их применения была примерно 170-200 км, теперь же она увеличена, за счёт дополнительной корректировки", – объяснил Коваленко.

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По словам эксперта, это всё-равно не позволяет управлять БПЛА в реальном времени и маневрировать. Также, отмечает Коваленко, из-за размещения дополнительного блока уменьшилась боевая часть – в "Shahed-136" с блоком ГЛОНАС она около 30 кг.

"Хотелось бы отдельно обратить внимание на то, что страна-террорист Россия, по сути, приняла участие в улучшении характеристик БПЛА другой страны-террориста Ирана, посредством своей системы ГЛОНАС", – отметил он.

Коваленко указал, что на это стоит обратить внимание международным партнерам Украины и Израилю.

Иранские беспилотники на вооружении РФ

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у иранской стороны тысячу дронов-камикадзе. По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6. Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны для атаки на критическую инфраструктуру.

16 октября в СМИ появилась информация о том, что Иран хочет передать России баллистические ракеты для войны в Украине.

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