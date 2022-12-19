Сегодня ночью Россия осуществила пуск около 35 иранских дронов, 30 из которых были сбиты силами ПВО.

Для имеющихся у ПВО средств, работа которых заключается в визуальной привязке, надо видеть цель. Ночью видимость ухудшается.

Как сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат, среди таких средств ПВО и стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, которые уничтожают вражеские цели уже тогда, когда объект в зоне видимости.

"Все это есть система (ПВО - ред.), которая отслеживает и выявляет. Если в темное время суток, то это не те средства, которые могут работать с визуальной привязкой (стрелковое оружие, орудийные установки) - им нужно видеть цель, поэтому противник использует (дроны - ред.) именно ночью, как по часам", - пояснил Игнат.

Он подчеркнул, что в использовании Россией иранских дронов есть определенная тенденция: "То они (россияне - ред.) начинают в 22:50, то в 23:00 с переходом в ночь до 5:00 утра могут запускать те дроны".

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Ночью российские террористы атаковали Николаевскую область иранскими беспилотниками. Тогда же воздушная тревога прозвучала и в Киеве.

Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. По данным Воздушных сил, Россия осуществила пуск около 35 иранских дронов, 30 из которых были сбиты силами ПВО. Есть попадание в объект инфраструктуры и частные дома. Сообщается о двух пострадавших. В самой столице, к счастью, обошлось без жертв.

В связи с российскими ударами в Киеве ввели экстренные отключения света.

Накануне в ГУР сообщали о получение Россией новой партии иранских дронов.

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