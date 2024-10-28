По мнению военного, солдаты из КНДР не смогут проявить эффективность на поле боя.

Особой угрозы военные из Северной Кореи для нас не представляют, гораздо опаснее - скрытые мобилизации россиян. Об этом заявил младший лейтенант Ярослав, позывной "Райт" в интервью Армия TV.

"Я слышал такое, что на поле боя они (военные из КНДР) еще не появились. Но думаю, что появятся. Это будет очень быстро", - сказал он.

В то же время, по мнению военного, солдаты из КНДР не смогут проявить эффективность на поле боя.

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"Приходит северокореец на позицию, он не понимает русский. Что ему дали, то у него и есть. С тем, кто на позиции, кто реально владеет обстоятельствами, он пообщаться не может. Думаю, оно русскому Ваньке и не надо что-то рассказывать тому корейцу, ему важно бежать быстрее. Поэтому они придут, отправят их на штурм. Что они могут? Они не понимают, как все это работает. Для того, чтобы быть эффективным солдатом, нужно понимать, как работает солдатский уровень. Для того, чтобы быть эффективным сержантом, нужно понимать, как работает сержантский уровень. А они там последние 30 лет учатся по российским методичкам", - отметил "Райт".

По его словам, отсутствие практических умений очень влияет на действия на поле боя.

"Это уже я не говорю о взаимодействии с соседними подразделениями... Они даже не смогут разговаривать. Даже если там будет какой-то переводчик, их не так много, это северокорейский язык, а не английский. Это язык закрытой страны, в которую вряд ли когда-то кто-то поедет... Я в этом особой угрозы не вижу. Гораздо большей угрозой являются их скрытые мобилизации", - сказал "Райт".

Кроме того, военный высказался относительно развития дронов в дальнейшем.

"Считаю, что появится какой-то аналог Mavic, но это будет, скорее государственная и конвейерная модель... Также думаю, в ближайшем времени мы будем эвакуировать раненых с помощью дронов. Также очень жду FPV с искусственным интеллектом", - заявил "Райт".

Война в Украине - роль войск КНДР

Как сообщал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что 27-28 октября первые военные Северной Кореи будут применены Россией в зонах боевых действий. "Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани на днях. Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию.

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