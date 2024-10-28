Войска КНДР на фронте: эксперт назвал главную опасность

Путин обойдется без мобилизации, если масштабирует процессы по привлечению войск КНДР до нескольких сотен тысяч солдат.

Россия в ближайшие дни может увеличить количество войск КНДР для участия в боевых действиях в Курской области, где ВСУ начали активные штурмы. По замыслу Кремля, эти силы должны компенсировать потери российской армии.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала. Кремль испытал десятки различных способов как компенсировать потери личного состава российской армии на фронте. Эти северокорейские воины - первый звоночек деятельности в этом направлении, которая со временем может усилиться, отметил эксперт.

"Если речь идет об 11-12 тысячах северокорейских солдат, тогда их хватит на 2-3 недели боевых действий, учитывая суточные потери. Но само начало использования Россией северокорейских войск - это серьезный сигнал и он плохой", - отметил Лакийчук.

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Если Путину и Ким Чен Ыну удастся масштабировать этот опыт по привлечению войск КНДР в перспективе до 100-300 тысяч солдат, тогда можно будет обойтись без проведения частичной мобилизации.

"Но у Кадырова его войска TikTok не меньше, они тоже идут на фронт. Тогда украинские военные даже говорят, что это хорошо, когда ими пополняется обменный фонд, потому что они стоят больше, чем тульские или псковские "Иваны". Однако относительно северокорейских солдат, которые могут оказаться в плену, возникает вопрос, стоят ли они что-то для своего лидера Ким Чен Ына или Путина?", - озвучил Лакийчук.

Войска КНДР в войне

Как известно, уже ряд стран подтвердил, что Северная Корея развернула свои силы на территории Российской Федерации. Кремлевский правитель Путин не опроверг это, а публично напомнил о договоре с КНДР, который и предусматривает такую помощь со стороны партнера.

По данным украинской разведки, первые военные Северной Кореи уже прибыли в Курскую область. Тем временем офицеры обучают российских захватчиков на оккупированных территориях Украины.

В Южной Корее уже заявили, что рассматривают вопрос предоставления Украине военной помощи.

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