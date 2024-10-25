Об этом стало известно по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

27-28 октября первые военные Северной Кореи будут применены Россией в зонах боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни. Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию.

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Войска КНДР отправляются на фронт - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что первые подразделения военнослужащих КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий российско-украинской войны.

В частности, их заметили в Курской области. По оценкам разведчиков, всего в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них - 500 офицеров и три пхеньянских генерала:

Согласно данным разведки, солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

Иностранных военных готовят к войне на пяти полигонах - "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатериславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка). На слаживание дается несколько недель. За контроль подготовки и адаптации войск отвечает заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

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