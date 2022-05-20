Он допустил военный сценарий возврата территорий, заверив, что мирное население не пострадает.

Украине под силу освободить оккупированные Россией Крым и районы Донбасса, захваченные до 24 февраля.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Politeka.

Говоря об оккупированном полуострове, он подчеркнул, что освободить его можно, вопрос только в наличии там вражеской армии.

"Если ее нет, она очень быстро заканчивается, вполне можно и военным путем. Тут вопрос вот в чем - цена вопроса и наличие возможностей и условий, чтобы это выполнить", - сказал он.

По словам Арестовича, военный путь освобождения Крыма и ОРДЛО вполне возможен.

"Нет никаких проблем освободить Крым и Донбасс военным путем. При наличии условий и военной силы. Условия: российская армия ослабла до такой степени, что не может их защищать эффективно. Силы - у нас есть сила брать все военным путем. К этому идет, дойдет ли к этому - большой вопрос. Это зависит от сроков и объема ленд-лиза, который до конца не понятен... Часть этого вооружения еще нужно произвести, это может длиться месяцами. А РФ, при всех санкциях, тоже не стоит на месте, она пытается призывать людей, снимать технику с хранения, они тоже находятся в этой гонке, не все так просто", - отметил советник главы ОП.

Он заверил, что Украина однозначно продолжит бороться за все свои территории, особенно захваченные после полномасштабного вторжения.

"Далее - посмотрим. Если у нас будут силы, потенциал решить проблему Донбасса и Крыма военным путем - то чего мы будем останавливаться, это наша территория", - пояснил он.

"Мы найдем способ отвоевать так, что волос не упадет с головы наших соотечественников на оккупированных территориях. Мы это доказали в 2014 году", - добавил он.

По его словам, есть военные способы решить проблему, не стреляя по городам. Арестович заверил, что украинская армия не стреляет в населенные пункты, стараясь уберечь мирное население.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет все оккупированные Россией территории.