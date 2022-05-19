Зеленский напомнил, что Украина никого не бросает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все оккупированные города и общины должны знать, что Украина вернется.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все-все наши города и громады, которые находятся под оккупацией – под временной оккупацией – должны знать, что Украина вернется", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что о том, что Украина никого не бросает и возвращает то, что ей принадлежит, он говорил сегодня в своем обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

"Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944-й год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть, ни 2014-й год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей.

Речь идет о всех пленниках Кремля - и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства.

Как сообщал УНИАН, на всех захваченных территориях Украины, которые временно контролируются российскими захватчиками, планируется "максимальный оборот рубля".