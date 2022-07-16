ВСУ выносит боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня противника.

ВСУ размягчает оборону российских оккупантов в Херсонской области. После этого в регионе случится "что-то интересное".

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"По Херсонской традиционное выпиливание нашими артиллерией, ракетными войсками и авиацией, кстати. Я в Херсонской области устаю считать удары. Но логика понятна - мы размягчаем оборону региона - всё очевидно. Мы выносим там боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня. Потом дойдёт до тактического. А потом что-то случится. Интересное", - намекнул Арестович.

Напомним, Арестович подчеркнул, что никакой "оперативной паузы" у российского наступления после захвата Лисичанска не было. По его словам, враг в настоящее время пытается повторить на востоке "трюк, как с Лисичанском и Северодонецком".

От Верхнекаменского противник пытается подрезать ВСУ "снизу".

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