Российские войска не контролируют Северск, о чем неоднократно сообщали кремлевские пропагандисты.
Об этом в интервью Фейгина заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
По его словам, враг в настоящее время пытается повторить на востоке "трюк, как с Лисичанском и Северодонецком".
От Верхнекаменского противник пытается подрезать ВСУ "снизу".
"Потом от Белагоровки озадачить нас фронтом по принципу: левой рукой прикрылись, правой бьем. От Закотного и Ямполя должна в тыл Северского ломануться группировка, которая брала Лиман и стоит в ожидании радостном: чтобы всех окружить и победить", - объяснил Арестович.
Тем не менее российская группировка, которая продвинулась три недели назад к трассе Бахмут-Лисичанск, все еще пытается ее перерезать.
"Группировка РФ пытается двигаться на Красную Гору (Бахмутской район). Задача - взять перекресток М03 и дороги от Покровска на Бахмут. Пытаются подрезать с юга трассу Бахмут-Светлодарск - от Клинового на Опытное", - рассказал советник главы ОП.
Арестович подчеркнул, что никакой "оперативной паузы" у российского наступления после захвата Лисичанска не было: "Оперативная пауза была 45 минут".
На вопрос, взял ли враг Северск, о чем радостно рапортуют рашистские блогеры, Арестович это опроверг: "Им до Северска пилить еще, как до Пекина в известной позе. Они же от Верхнекаменского пытаются еле-еле двигаться еще".
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После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.
Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.
По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.
В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.