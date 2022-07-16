Арестович подчеркнул, что никакой "оперативной паузы" у российского наступления после захвата Лисичанска не было.

Российские войска не контролируют Северск, о чем неоднократно сообщали кремлевские пропагандисты.

Об этом в интервью Фейгина заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, враг в настоящее время пытается повторить на востоке "трюк, как с Лисичанском и Северодонецком".

От Верхнекаменского противник пытается подрезать ВСУ "снизу".

"Потом от Белагоровки озадачить нас фронтом по принципу: левой рукой прикрылись, правой бьем. От Закотного и Ямполя должна в тыл Северского ломануться группировка, которая брала Лиман и стоит в ожидании радостном: чтобы всех окружить и победить", - объяснил Арестович.

Тем не менее российская группировка, которая продвинулась три недели назад к трассе Бахмут-Лисичанск, все еще пытается ее перерезать.

"Группировка РФ пытается двигаться на Красную Гору (Бахмутской район). Задача - взять перекресток М03 и дороги от Покровска на Бахмут. Пытаются подрезать с юга трассу Бахмут-Светлодарск - от Клинового на Опытное", - рассказал советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что никакой "оперативной паузы" у российского наступления после захвата Лисичанска не было: "Оперативная пауза была 45 минут".

На вопрос, взял ли враг Северск, о чем радостно рапортуют рашистские блогеры, Арестович это опроверг: "Им до Северска пилить еще, как до Пекина в известной позе. Они же от Верхнекаменского пытаются еле-еле двигаться еще".

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После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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