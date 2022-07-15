На месте происшествия работают соответствующие службы.

Сегодня вечером в небе над Киевщиной Воздушные силы ВСУ сбили ракету российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Внимание, сегодня вечером в небе Белоцерковского района воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Он отметил, что на месте происшествия работают соответствующие службы.

Кулеба также призвал всех жителей области оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать опасность.

В соцсетях также начали публиковать видео, на котором якобы зафиксирован момент уничтожения украинским истребителем ракеты над Белой Церковью.

Как сообщал УНИАН, около 21: 00 в Днепре прогремели взрывы от "прилетов" выпущенных врагом ракет. В сети также появляются кадры пожаров, вспыхнувшие после "прилетов". Также опубликовали видео, на котором можно увидеть, как вражеская ракета пролетала над городом.

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