Западные партнеры существенно помогают Украине в войне против России.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и адвокатом Марком Фейгиным.
Как считает советник ОП, если бы не поддержка Запада, то Россия уже бы дошла до запада Украины.
"Он (Запад-ред.) спасает нас и финансово, и политически, и военном отношении. Если бы они нам сейчас не помогали или не помогли до этого, речь, я подозреваю, шла бы уже об обороне Львова. По крайней мере, точно о Правобережной Украине. Не потому, что мы трусы, просто не было бы чем обороняться. Мы сейчас держим линию фронта благодаря помощи Запада. Мы держим Украину, стабилизируем макроэкономическую ситуацию благодаря помощи Запада, в частности США. Мы очень им благодарны, поскольку, по сути, они обеспечивают наше выживание и вообще сохранение нашей культуры. Путин хочет уничтожить культуру, не просто страну", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в ходе войны против Украины российская армия уже потеряла наступательный потенциал. По его словам, они не имеют больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, их логистика нарушается.