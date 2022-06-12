Арестович отметил, что западные партнеры спасают Украину и финансово, и политически, и в военном отношении.

Западные партнеры существенно помогают Украине в войне против России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и адвокатом Марком Фейгиным.

Как считает советник ОП, если бы не поддержка Запада, то Россия уже бы дошла до запада Украины.

"Он (Запад-ред.) спасает нас и финансово, и политически, и военном отношении. Если бы они нам сейчас не помогали или не помогли до этого, речь, я подозреваю, шла бы уже об обороне Львова. По крайней мере, точно о Правобережной Украине. Не потому, что мы трусы, просто не было бы чем обороняться. Мы сейчас держим линию фронта благодаря помощи Запада. Мы держим Украину, стабилизируем макроэкономическую ситуацию благодаря помощи Запада, в частности США. Мы очень им благодарны, поскольку, по сути, они обеспечивают наше выживание и вообще сохранение нашей культуры. Путин хочет уничтожить культуру, не просто страну", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в ходе войны против Украины российская армия уже потеряла наступательный потенциал. По его словам, они не имеют больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, их логистика нарушается.

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