Он отметил, что российские солдаты обессилены, а логистика нарушена.

В ходе войны против Украины российская армия уже потеряла наступательный потенциал.

Об этом сказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью "Укринформу".

"Несмотря на проблемы, у россиян все еще есть преимущество в артиллерии и РСЗО. И за это преимущество приходится платить большую цену (Вооруженным силам Украины - ред.) Однако, по моему мнению, это их (российской армии - ред.) последний наступательный рывок. Они не имеют больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, их логистика нарушается", - сказал Годжес.

По его мнению, до конца августа а, возможно, и раньше российские вооруженные силы неспособны будут ни на что, кроме артиллерийского обстрела.

Как сообщал УНИАН, 2 июня американский генерал Бен Ходжес отметил, что битва на Донбассе будет длиться месяцами, но кульминация России придется на август, а ВСУ перейдут к контрнаступлению в сентябре.

Вас также могут заинтересовать новости: