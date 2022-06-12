России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

Россия намерена задействовать большее количество боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядках. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью, поэтому России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

"Одновременное развертывание всех их трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия использует свое преимущество в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.

Как сообщал УНИАН, 10 июня британская разведка заявила, что российские войска не добились успеха в окружении Северодонецка.

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