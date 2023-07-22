Накануне своего задержания Гиркин проводил время с супругой.

Накануне задержания террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, в "Клубе рассерженных патриотов" разразился скандал и раскол на фоне позиции Стрелкова в отношение ЧВК "Вагнер". Урегулирование данного скандала было одним из пунктов повестки закрытого собрания, намеченного на 21 июля, сообщает ВЧК-ОГПУ.

Скандал возник между близкими сторонниками Игоря Стрелкова и группой "Обыкновенный царизм", члены которой также входят в "Клуб рассерженных патриотов". Близкие сторонники Стрелкова в лице Максима Климова утверждают, что публикация представителей "Обыкновенного царизма" касательно их несогласия с позицией Стрелкова в отношение ЧВК "Вагнер" являлась целенаправленной провокацией в преддверии задержания Стрелкова.

Также сообщается, что накануне своего задержания Гиркин проводил время с супругой. Утром он проводил её в отпуск на море и приехал домой около 6 часов утра. Примерно в 11:00 к Игорю Стрелкову постучались в дверь. По словам местных жителей, в это время они видели у подъезда чёрную иномарку с красной полосой (предположительно СК).

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Задержание и арест Гиркина-Стрелкова - детали

21 июля в московской квартире задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) по подозрению в экстремизме. Мещанский суд Москвы взял его под стражу на два месяца.

Есть информаци, что террориста задержали по решению Кремля. У здания Мещанского суда Москвы, где избирали меру пресечения террористу Игорю Гиркину-Стрелкову, задержали бывшего главаря "ДНР" Павла Губарева.

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