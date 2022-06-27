Андрусив говорит, что риски атаки со стороны Беларуси начали возрастать.

Армия Беларуси не представляет угрозы для ВСУ с точки зрения образования "котлов", риск ее вторжения в Украину в настоящее время невелик.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает "Обозреватель".

"По состоянию на сегодняшний день риски вторжения остаются сравнительно минимальными. Но в связи с тем, что россияне начали перебрасывать туда дополнительные силы, они начинают взрастать", - сообщил Андрусив.

Он выразил убеждение, что войска Беларуси не будут вторгаться в Украину без российской армии.

"Если такое произойдет, то это будут сводные войска, в состав которых войдут российские и белорусские батальонные группы", - допустил советник министра.

В вероятность создания "котлов" для украинской армии Андрусив не верит.

"Никакой такой опасности нет, потому что общее количество боеспособных белорусских войск составляет максимум 9 тысяч. Да и боеспособность под большим вопросом. 9 тысяч не могут устроить никаких котлов", - заверил он.

"Задача Беларуси - оттягивать наши войска. Если они будут входить, то их задача будет перерезать коммуникации, то есть занимать пути потенциальных поставок вооружения. На большее они не способны", - подытожил советник главы МВД.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российской Федерации для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился к беларусам и предупредил, что Александр Лукашенко втягивает их в войну.