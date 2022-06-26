Лукашенко может выставить против Украины три бригады сил специальных операций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может поставить под штыки президента РФ Владимира Путина 12-15 тысяч боеспособных белорусских солдат.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил белорусский оппозиционер, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба, пишет УНН.

По мнению Сергея Бульбы, речь идет о трех наиболее подготовленные бригады сил специальных операций республики Беларусь. Это не более 9 тысяч человек.

Беларусь отгружает снаряды которые Россия уже ростреляла, отметил оппозиционер, добавив что Лукашенко может выставить против Украины три бригады сил специальных операций.

"Брестское ВДВ, Мариногорка, Витебская брауха. Вот это основное, наиболее боеспособные... Они вместе составляют около 9 тысяч человек, причем это также солдаты срочной службы", - заявил он.

Кроме того, может быть задействована 120 гвардейская стрелковая бригада, добавил Бульба.

"Он может добавить 120 мотобригаду, а это еще 3 тысячи человек. Ну вот фактически и имеем максимум в 12-15 тысяч", - говорится в сообщении.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего вовлечения Беларуси в войну против Украины, считает разведка.

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