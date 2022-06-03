Если США и их союзники хотят изменить расчеты Кремля, они должны сосредоточиться на нефти и газе.

Продолжение финансового давления на режим Путина приносит плоды, но в долгосрочной перспективе не поможет выиграть войну. Если США и их союзники хотят изменить расчеты Кремля, они должны лишить ее доходов от нефти и газа.

Об этом говорится в редакторской колонке Bloomberg.

Авторы отмечают, что Россия упорно работает над тем, чтобы выплатить инвесторам проценты за просроченные платежи по евробондам, поскольку Путин считает дефолт очередным ударом по собственному авторитету.

"Его чиновники смогли воспользоваться лазейкой в ​​санкциях, которая позволяла осуществлять платежи, но сейчас США закрыли этот канал. Даже такие творческие альтернативы, как, например, разрешение иностранным кредиторам открывать счета в российских банках в рублях, кажется, вряд ли помогут предотвратить неизбежное", – пишет агентство.

Однако, подчеркивают редакторы Bloomberg, суммы на кону скромные.

Россия отказывалась от долларового долга на протяжении значительной части последнего десятилетия, сократив свое долговое бремя до менее 20% ВВП. И она уже заблокирована от новых заимствований. Следовательно, принуждение к полному дефолту не ударит по кредиторам сильнее, чем они пострадали, поскольку большая часть долга уже продана или списана, сказано в материале.

Нефтяное эмбарго против РФ – запрет есть, а нефть течет

Агентство добавляет, что для начала нефтяного эмбарго понадобятся месяцы, которые накажут Европу, поскольку цены на энергоресурсы возрастут в ожидании, позволяя Кремлю продолжать финансировать свою военную машину.

Наряду с более быстрыми действиями нужно сделать гораздо больше, чтобы привлечь альтернативных поставщиков, чтобы Москва была отрезана. Также необходимо вести целенаправленную работу по сокращению закупок европейского газа, замену которого значительно усложняет инфраструктура.

Смутить Путина формальным дефолтом по долгам было бы хорошо. Но прекращение войны требует возобновления приверженности экономической изоляции – заключили редакторы Bloomberg.

Напомним, накануне ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. В него входит запрет на импорт нефти из России морским путем, который в сочетании с решениями Польши и Германии на национальном уровне снизит на 92% импорт российской нефти к концу года.

Ранее Bloomberg описал новую схему экспорта российской нефти в Китай – с перегрузкой в море, несмотря на малое расстояние между обеими странами. По данным издания, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

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