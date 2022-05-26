По данным издания, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

Логистически рискованная и дорогостоящая перекачка сырой нефти между танкерами в море выдвигает на первый план действия, которые готовы предпринять, по меньшей мере, два китайских покупателя, чтобы обеспечить беспрепятственный поток нефти из восточной части России в Азию.

Агентство Bloomberg описало новую, "креативную" схему экспорта российской нефти в Китай – с перегрузкой в море, несмотря на малое расстояние между обеими странами.

Отмечается, что все больше судовладельцев на Западе избегают российской нефти из-за потенциальных последствий финансовых санкций, поэтому схема с перегрузкой в море позволяет увеличить количество рейсов теми судами, которые имеются в наличии.

Она выглядит так: малые суда типа "Афрамакс" или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока, а затем перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее для следующего этапа пути в Китай.

Такой маршрут увеличивает общее время и стоимость плавания к получателю, но при этом возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры. При этом, как добавляет агентство, желающие покупать российскую нефть получают значительные скидки по сравнению с мировыми ценами на черное золото.

По данным Bloomberg, с супертанкерами типа VLCC, на которые грузится нефть в море, проблемы сейчас нет из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае и сокращения спроса на них.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план ЕС по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, мол, угрожает энергетической безопасности страны.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

В то же время глава Евросовета уверен, что эмбарго на российскую нефть будет одобрено до конца месяца. Решение согласуют несмотря на сопротивление Венгрии.

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