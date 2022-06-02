Европейский рынок нефти без России: как лишить захватчиков денег на войну

На четвертом месяце войны России против Украины ЕС согласовал шестой пакет санкций, который включает постепенный запрет на поставки нефти. УНИАН попытался разобраться, как это решение ударит по экономике РФ, и есть ли другие способы перекрыть денежные потоки страны-агрессора от продажи энергетических ресурсов.

На четвертом месяце кровавой войны России против Украины европейские страны показали невиданное до сих пор единение в вопросе жесткого экономического наказания страны-агрессора.

После нескольких неудачных попыток договориться, Европейский союз все-таки пришел к компромиссу относительно введения запрета на закупки российской нефти, который был включен в шестой пакет санкций.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Окончательный документ будет подписан странами-участниками в ближайшие дни или даже часы. Самое главное, что принципиальное решение, позволяющее перекрыть России основную часть денежных потоков от продажи энергоресурсов, уже принято.

Якорем, тормозящим переговорный процесс в ЕС, стала ожидаемо наша соседка - Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан, находящийся у власти уже два десятка лет, категорически отверг идею быстрого и полного отказа от российской нефти, на которую сам же и "подсадил" венгров.

Из-за этой позиции из санкционного пакета был изъят запрет на поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию.

Поблажку получила и Болгария, в которой введение эмбарго на покупку российской нефти было отсрочено до конца 2024 года.

Необратимые последствия

Россия получает почти половину своих бюджетных поступлений от продажи нефти и природного газа. Около 80 процентов доходов приходится на налоги по продаже нефти и нефтепродуктов, а 20 процентов – на газ. Только в первом квартале 2022 года РФ получила 35 миллиардов долларов налоговых поступлений от торговли нефтью и газом, что составляет 1 миллиард долларов каждые три дня. При этом львиная доля российских поставок энергоносителей приходится на Европу.

Формат эмбарго для России, согласованный Евросоюзом, затрагивает 75 процентов всего нефтяного импорта, что повлечет необратимые последствия для нефтяной отрасли страны агрессора.

Итак, запрет на морские поставки нефти начинает действовать через шесть месяцев после принятия решения, для нефтепродуктов – через восемь месяцев. Также санкции предусматривают запрет на страхование нефтяных грузов, которые перепродаются в третьи страны.

Поставка по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, будет продолжаться для Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю, пока не будут обеспечены альтернативные поставки.

В тоже время, Германия и Польша заявили, что добровольно откажутся от импорта российской нефти через "Дружбу" до конца текущего года, независимо от решений в ЕС.

Дело в том, что в отличие от нерасторопной Венгрии, Польша готовилась к отказу кровавых путинских энергоресурсов более десяти лет и строила соответствующую инфраструктуру. Германия, наконец, признавшая российские нефть и газ - "оружием", договорилась о поставках с другими странами за несколько месяцев.

Страна-бензоколонка is over

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что эмбарго на российские нефть и нефтепродукты подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну против Украины.

"Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, это – 2/3 поставок в Евросоюз. В отношении трубопроводной нефти предусматривается временное исключение. Но до конца года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90 процентов", - отметил Галущенко.

Годовые потери России из-за эмбарго ЕС составят примерно 10 млрд долларов, из-за того, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительной скидкой. Еще 12 млрд долларов потерь принесет отказ Польши и Германии от российской нефти, которую страны получают через северную ветку трубопровода "Дружба".

Как отмечает министр, вместе - это треть прошлогоднего военного бюджета России.

"Они показали, что отказ от российских углеводородов для Европы – это вопрос не выживания, а решимости. Еще немного, и Россия уже никому не сможет навязывать свою волю, шантажируя энергоносителями. Не сможет вести войны из-за нехватки оружия и денег. Страна-бензоколонка is over", - сказал Галущенко.

Советница главы госхолдинга "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук считает, что пока Россия имеет определенную "подушку безопасности", поэтому еще некоторое время, средства будут поступать. Однако в среднесрочной перспективе - это все же неподъемный удар для российской экономики.

"Если мы понимаем, что до конца 2022 года Европа не покупает 90 процентов нефти у России, то до конца года их ждет кризис. Что касается финансового удара, то его последствия будут ощутимыми в 2023 году", – сказала она.

Перекрытие денежных потоков

Управляющий директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал УНИАН, что ключевым вопрос является не то, каким образом запретить России поставлять нефть на европейский рынок, а каким образом уменьшить ее финансовый поток от торговли нефти и газом.

По его мнению, лучший способ - сделать так, чтобы цены на нефть и газ на мировом рынке снизились настолько, чтоб Россия не могла покрывать собственные затраты на их добычу.

"Речь идет об уровне 35-45 долларов за баррель нефти. Для России с санкциями, вынужденной продавать нефть с тридцатипроцентным дисконтом к мировым ценам, очень низкие финансовые поступления будут означать отсутствие денег на ведение войны", - сказал он.

По словам Харченко, большое количество дипломатов с украинской стороны и стран-союзников, в первую очередь Британии, США и Евросоюза в настоящее время ведут сложные переговоры по этому поводу.

Дипломаты пытаются найти конфигурацию, при которой ключевые мировые игроки - добытчики нефти увеличат объемы ресурса. При этом, будет прекращено членство России в международной организации стран-экспортеров нефти (ОПЭК), а квота РФ будет распределена между остальными членами этого объединения.

"Таким образом, вырастет мировое производство, снизятся цены на нефть. А поскольку себестоимость добычи нефти у многих членов ОПЭК значительно ниже, чем у России, то они все равно будут получать соответствующие прибыли, в то время, как Россия будет терять", - считает эксперт.

В дальнейшем таким же образом необходимо будет сокращать влияние российского газа, чтобы окончательно похоронить денежные потоки для РФ.

Стоит отметить, что путинская Россия уже почувствовала на себе отношение цивилизованного мира к своим энергоресурсам, за счет которых финансируются кровавые разрушительные войны.

Экономический аналитик Михаил Крутихин отметил, что в российских Самаре и Оренбурге дочерние предприятия "Роснефти" уже сократили добычу на 40 процентов. А в Ханты-Мансийске, ведущем нефтяном регионе РФ, добыча сократилась на 26 процентов.

По его мнению, отказ Европы от российской нефти будет продолжаться, и в текущем году Россия потеряет около трети доходов от добычи нефти.

"В России могут полностью или частично закрыться нефтеперерабатывающие предприятия, потому что Европе станет не нужен прежний объем российских нефтепродуктов. Как следствие, нефтяные компании будут вынуждены сокращать добычу, закрывать скважины", – сказал Крутихин.

Очевидно, что мировой энергетический рынок переживает период радикальных перемен, где на глазах происходит фундаментальная перестановка сил.

Уже к концу году европейские потребители в большинстве своем перестанут покупать российскую нефть. Что станет логичным подтверждением позиции объединенной Европы против российской войны в Украине. Кстати, в стратегической перспективе курс ЕС на отказ от бензиновых двигателей и повышение экологических требований к экономике все равно бы поставил крест на закупках российской нефти.

Следующим на очереди в списке санкций должен стоят отказ от газа из РФ, что пока кажется маловероятным из-за большой зависимости от этого ресурса некоторых стран участников Европейского союза.

Но стоит отметить, что война заставила Украину быть сильнее на всех фронтах, в том числе, титанические сдвиги в европейском сознании и экономике Евросоюза произошли благодаря украинским усилиям. И это не последняя наша победа.